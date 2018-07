Foto: Divulgação Os smartphones Galaxy S7 e S7 Edge da Samsung estão à frente do iPhone nos critérios de bateria, memória RAM, resolução da tela e densidade de pixels. Embora os aparelhos das duas marcas se destaquem pela qualidade das fotos, o iPhone 7 e 7 Plus têm câmeras com melhor resolução. O Galaxy S7 e o S7 Edge custam R$ 3,2 mil e R$ 3,7 mil respectivamente.

Foto: Divulgação O diferencial do smartphone Moto Z da Lenovo é a possibilidade de acoplar módulos ao aparelho. Em termos de especificações técnicas de câmera e bateria, ele é bem similar aos iPhones. O Moto Z leva vantagem na quantidade de memória RAM (4 GB) e resolução da tela, mas ao contrário dos iPhones, não é resistente à água. O smartphone da Lenovo sai por R$ 3,2 mil.

Foto: Divulgação O LG G5 SE tem tela de 5,3 polegadas, o que o posiciona em um tamanho intermediário entre o iPhone 7 e o 7 Plus. As câmeras do aparelho contam com uma resolução maior de 16 megapixels na parte de trás e 8 MP na frente (nos iPhones os valores são 12 MP e 7 MP, respectivamente). O G5 SE tem a mesma quantidade de memória RAM do iPhone 7 Plus (3 GB), mas seu processador é menos potente e o aparelho não é resistente à água. O preço do G5 SE é de R$ 3 mil.

Foto: Divulgação O Sony Xperia Z5 tem tela de 5,2 polegadas o que o torna um pouco menor que o iPhone 7 Plus. Os aparelhos das duas marcas têm especificações técnicas bem semelhantes, mas o destaque do smartphone da Sony fica por conta da câmera de trás: são 23 megapixels de resolução. O aparelho tem preço a partir de R$ 2,6 mil.