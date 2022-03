Bloomberg / Jeenah Moon Para fazer um desbloqueio na assistência técnica, é necessário comprovar que o aparelho pertence a quem está em posse do produto

De olho em diminuir roubos de iPhone, a Apple pode ordenar que assistências técnicas autorizadas da empresa não façam qualquer reparo em aparelhos que tiverem a indicação de que foram perdidos. A informação foi vista em um memorando interno da empresa pelo site especializado MacRumors nesta terça-feira, 29.

Segundo o documento, a medida quer tentar evitar que iPhones roubados sejam reparados por técnicos — tornando a ação criminosa bem sucedida. Para isso, uma das alternativas seria identificar o celular, por meio do número de série, de acordo com o seu status. Caso o aparelho seja perdido, por exemplo, o usuário pode reportar por meio de um boletim de ocorrência, que requer a informação do número único do celular. Esse número, no sistema da Apple, vai passar a ter uma etiqueta com a situação do aparelho e não poderá ser reparado.

A iniciativa também seria uma adição ao que a Apple já faz atualmente. Para fazer um desbloqueio de tela em unidades de assistência técnica, é necessário comprovar que o aparelho realmente pertence a quem está em posse do produto. Geralmente, os técnicos pedem algum comprovante de compra, como nota fiscal.

De acordo com o MacRumors, técnicos também estarão autorizados a recusar um reparo caso o aparelho esteja identificado no modo "perdido" na configuração "Buscar iPhone".

A Apple ainda não confirmou a informação sobre as novas regras de assistência técnica.