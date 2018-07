A Apple vai cortar a produção de iPhones em cerca de 10% no primeiro trimestre de 2017, informou o jornal financeiro japonês Nikkei na última quinta-feira, 29, citando cálculos baseados em dados de fornecedores.

Esta, porém, não é a primeira vez que a empresa corta produção no novo celular. Ela já tinha cortado a produção entre janeiro e março deste ano em 30%, devido ao estoque acumulado, disse o jornal.

Após a divulgação do corte de produção, as ações da Apple caíram 0,84%. Uma porta-voz da Apple se recusou a comentar a reportagem.

Vendas. Apesar da Apple ainda não ter divulgado informações concretas sobre as vendas do novo iPhone 7, os indícios não são positivos para Tim Cook. Empresas de Taiwan, parceiras na fabricação de componentes do celular, já reclamam que a demanda está muito abaixo do esperado — até mesmo a Foxconn, uma das principais parceiras, foi afetada pela redução de demanda.