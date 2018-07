Reuters

A Apple divulgou receita e lucro trimestrais acima do esperado nesta terça-feira, 27, com alta de 36% nas vendas de iPhones, estimuladas pelo lançamento dos novos modelos 6S e 6S Plus em setembro.

A maior empresa em valor de mercado no mundo vendeu cerca de 48,05 milhões de iPhones no quarto trimestre de seu ano-fiscal. Analistas esperavam que a companhia comercializasse, em média, 48,72 milhões de iPhones, de acordo com uma pesquisa conduzida pela revista norte-americana Fortune.

As vendas da Apple na China quase dobraram para US$ 12,5 bilhões, respondendo por quase 25% da receita total da empresa. Muitos analistas acreditam que a China está pronta para substituir os EUA como o maior mercado da Apple.

O lucro líquido da Apple subiu para US$ 11,1 bilhões ou US$ 1,96 por ação no trimestre encerrado em 26 de setembro, ante US$ 8,47 bilhões ou US$ 1,42 por ação há um ano. As vendas líquidas subiram 22% para US$ 51,5 bilhões. Analistas esperavam lucro de US$ 1,88 por ação e receita de US$ 51,11 bilhões, de acordo com a Reuters.

