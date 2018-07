REUTERS/Shannon Stapleton A HomePod da Apple pode ser acionada pela voz e executar comandos como tocar música e ajustar o ar condicionado da casa

A Apple, empresa que fabrica o Iphone, vendeu aproximadamente 600 mil caixas de som conectadas, os chamados HomePod, no primeiro trimestre deste ano. Esse número coloca a Apple atrás das concorrentes Amazon, Google e da chinesa Alibaba, que fabricam produtos semelhantes. A informação é uma estimativa feita pela empresa de pesquisa de mercado Strategy Analytics, divulgada nesta quinta-feira, 17. Apple ainda não fez nenhum anúncio sobre o assunto.

No mesmo período, a Amazon vendeu 4 milhões de produtos, o que corresponde a 43,6% do mercado de caixas inteligentes. Já o Google vendeu 2,4 milhões. Nesse cenário, a Apple fica com apenas 6% do mercado no primeiro trimestre. Vale ressaltar que o produto da Apple não esteve disponível durante o trimestre inteiro, porque começou a ser vendido no dia 9 de fevereiro.

Há algumas possíveis explicações para o resultado da Apple. O primeiro é que somente os usuários da Apple podem usufruir completamente das tecnologias do HomePod. Então, os usuários do Android, por exemplo, teriam motivos para não quererem comprar o aparelho. Outra questão pode ser o preço de $349, que é mais alto que o dos concorrentes.