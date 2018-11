Maxim Shemetov/Reuters O iPhone X teria voltado a ser produzido por conta das baixas vendas do XS e do XS Max

A fraca demanda pelo iPhone XS e XS Max pode ter forçado a Apple a tirar da aposentadoria o iPhone X, modelo lançado no ano que já não era mais produzido. Reportagem do Wall Street Journal publicado nesta quinta, 23, cita fontes ligadas à cadeia de produção da Apple na Ásia.

O jornal diz que a decisão de voltar a produzir o X está ligada em parte a um contrato entre a Apple e a Samsung para o fornecimento de painéis de OLED. A Apple teria feito uma encomenda do componente visando uma demanda de modelos de XS e XS Max que não se concretizou. Como o iPhone X teria um custo mais baixo de produção que os aparelhos mais novos, a Apple teria optado por ressuscitar o X.

Não é incomum que a Apple mantenha a produção de modelos mais antigos em mercados específicos para aumentar suas margens de lucro já que os componentes desses aparelhos têm custo reduzido. Porém, ao lançar o iPhone XS e o XS Max, no último mês de setembro, a Apple anunciou que estariam à venda apenas as unidades do X que já estavam no varejo.

A notícia de que a produção do X foi reativada é mais um indício de que as coisas não andam bem para a nova geração de celulares da empresa. No Japão, já existem rumores de que as operadoras vão cortar os preços do XR por conta da baixa demanda. No começo do mês, já havia notícias de que a Apple tinha cancelado a produção extra do modelo.

Na semana passada, as ações da Apple tiveram a maior queda dos últimos três meses por conta dos fracos resultados de seus fornecedores. Desde o começo de outubro, os papéis da empresa vem apresentando movimento de queda. Um dia depois do seu último resultado financeiro, a empresa perdeu US$ 67 bilhões em valor do mercado ao projetar vendas mais fracas para o final de ano e também anunciar que não divulgaria mais o número de unidades vendidas do iPhone.