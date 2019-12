Dado Ruvic/Reuters Ranking com aplicativos mais baixados foi baseado em informações do Google Store e Apple Play

O Facebook dominou o ranking de aplicativos mais baixados no smartphone na última década. Segundo levantamento do App Annie, companhia de análise do mercado mobile, as quatro primeiras posições dos últimos 10 anos ficaram com apps que pertencem à empresa de Mark Zuckerberg, com o Facebook em primeiro lugar, seguido de Facebook Messenger, WhatsApp Messenger e Instagram.

Em termos de downloads, o Facebook de destacou. Entretanto, aplicativos que viralizaram também fazem parte da lista: exemplo disso é o TikTok, que foi lançado em 2016 - depois da metade da década - e ganhou lugar de destaque em apenas 4 anos de existência.

Os aplicativos que têm alguma funcionalidade paga, como serviço de assinatura, também foram analisados pela companhia. O serviço de streaming Netflix ficou com o primeiro lugar no ranking de plataformas mais populares, seguido pelo aplicativo de namoro Tinder e o Pandora Music, streaming de música, podcasts e rádio. O Spotify ocupa apenas a 7ª colocação da lista.

E quem é que não tem um joguinho baixado no celular? Os games para smartphones e tablets ganharam um ranking próprio que confirma o sucesso de uma febre dos últimos 10 anos: Candy Crush Saga. O jogo é o único presente no top-3 das duas listas de apps, ocupando o 2º lugar geral e o 3º entre os aplicativos com algum tipo de cobrança.

As informações analisadas pelo App Annie são baseadas em dados da iOS App Store e do Google Play a partir de janeiro de 2012. Os dados até 31 de dezembro de 2011 são apenas para iOS.

Confira os rankings

Apps mais baixados

Facebook

Facebook Messenger

WhatsApp

Instagram

Snapchat

Skype

TikTok

UC Browser

YouTube

Twitter

Apps com cobrança mais baixados

Netflix

Tinder

Pandora Music

Tencent Video

LINE

iQIYI

Spotify

YouTube

HBO Now

Kwai

Jogos mais baixados

Subway Surfers

Candy Crush Saga

Temple Run 2

My Talking Tom

Clash of Clans

Pou

Hill Climb Racing

Minion Rush

Fruit Ninja

8 Ball Pool

Jogos com cobrança mais baixados

Clash of Clans

Monster Strike

Candy Crush Saga

Puzzle & Dragons

Fate/Grand Order

Honour of Kings

Fantasy Westward Journey

Pokémon GO

Game of War – Fire Age

Clash Royale