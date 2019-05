Justin Sullivan/AFP Novidade foi apresentada durante a conferência do Facebook para desenvolvedores

O Instagram vai testar esconder o número de “likes” que fotos e vídeos recebem – um ponto central de sua plataforma - para frear tendências à competição e tornar a experiência “um pouco menos pressurizada”.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse que a mudança se destina a minimizar o estresse de postar na plataforma, quando os usuários se concentram em quantos likes suas publicações ganham. “Queremos que eles se preocupem um pouco menos com o número de likes que conseguem no Instagram e passem um pouco mais de tempo conectando-se com as pessoas das quais gostam”, disse ele na terça-feira, 30, na conferência anual de desenvolvedores do Facebook, F8.

Em testes no Canadá, a rede social exibirá os posts como de costume, mas as pessoas não vão mais visualizar a contagem de likes. Os usuários, porém, ainda poderão ver quem gostou de um post, e donos de contas conseguirão checar a contagem de suas próprias fotos e vídeos.

Mosseri disse que o teste é parte de um esforço mais amplo para repensar os fundamentos de como o Instagram funciona, visando a criar uma atmosfera mais amigável. A empresa também está tentando redesenhar a página de perfis para reduzir a ênfase na contagem do seguidor.

“Não queremos que o Instagram pareça uma competição. Queremos que seja um ambiente menos pressurizado”, disse Mosseri.

Preocupações

Os obstáculos psicológicos do uso da mídia social ganharam mais atenção em anos recentes, com pais, defensores do consumidor e até empresas de tecnologia apontando para seu potencial de aumentar a ansiedade e o isolamento social. Técnicos também discordam de plataformas populares de mídia social que põem números no centro do palco, encorajando usuários a maximizar essas cifras ao permanecerem mais tempo no site perpetuando a retroalimentação de notificações e de validação social.

Embora blindar as contagens de likes possa reduzir os números de engajamento no Instagram, outros aspectos perturbadores, como exclusão social, podem não ser atingidos pela mudança, disse Karen North, professora da Universidade do Sul da Califórnia especializada em mídia social e psicologia. Os jovens podem continuar se sentindo excluídos, ou pior, ver seus amigos postarem de festas e outros eventos sem eles, e lendo os comentários que se seguem. Nenhuma das duas coisas tem vínculos diretos com likes, disse ela.

Esconder as contagens pode potencialmente criar novos problemas para usuários existentes, como diminuir o sentimento de camaradagem em torno de um post ligado a uma causa social ou a uma piada interna. “Embora possamos destacar aspectos negativos de se comparar likes, é também verdade que as pessoas gostam do jogo de apoiar um post, um amigo ou influenciador”, afirmou North.

O Instagram não está sozinho na tentativa de reduzir a aparentemente interminável competição por likes e novos seguidores. O diretor executivo do Twitter, Jack Dorsey, disse na semana passada que se pudesse construir de novo sua rede social talvez repensasse a ênfase dada a likes e retuítes como parâmetros de sucesso. Num protótipo do aplicativo do Twitter, apelidado de twttr, a empresa está experimentando remover contagens de likes e tuítes. Ao contrário da atual versão do Twitter, que mostra esses números para cada post, o aplicativo beta mostra as contas apenas quando um usuário tecla o tweet.

O teste do Instagram para tornar menos proeminente a contagem de seguidores e ocultar o número de likes surge quando o Facebook se prepara para atualizar todo seu conjunto de aplicativos. As pessoas logo poderão se comunicar usando Messenger em seus desktops, e a empresa tem planos para os usuários conversarem uns com os outros por meio de todos os seus serviços. O icônico aplicativo homônimo do Facebook também será redesenhado, com o serviço se distanciando do feed de notícias e se aproximando de grupos e mensagens privadas. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ