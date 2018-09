Issei Kato/Reuters Simon Segars, presidente da ARM, apresentou os novos chips da fabricante

A fabricante de chips ARM revelou nesta quarta-feira, 26, o design de sua nova linha de processadores para carros autônomos. O dispositivo é focado na segurança dos veículos e evitará, por exemplo, colisões entre veículos.

Lakshmi Mandyam, vice-presidente de negócios automotivos da ARM, disse que o chip suporta a execução de muitos aplicativos diferentes e com níveis variados de requisitos de segurança. Entre as empresas que atualmente trabalham em plataformas de condução autônoma com os chips da fabricante estão a Nvidia, NXP, Renesas, Samsung e a Siemens Mentor.

Na prática, a ARM projeta o “chassi” no qual os fabricantes de hardware e software podem construir as aplicações para carros sem motoristas: desde o sistema de freios e direção até sistemas de detecção de colisão e entretenimento.

O compartilhamento de partes do mesmo chip promete maior desempenho e menos uso de energia, o que é fundamental para veículos autônomos movidos a bateria. A empresa diz que seus novos designs de chip precisarão de apenas algumas dezenas de watts de energia, em vez dos quilowatts necessários hoje nos chips de protótipos de carros sem motoristas.

A expectativa é de que os primeiros carros usando esses processadores estejam nas ruas em 2020. A previsão é a mesma da principal concorrente da ARM, a também fabricante de chips Intel. A rival trabalha com esta data de lançamento desde que comprou a fabricante de software de detecção de colisões Mobileye, há um ano.

O movimento da ARM é uma resposta aos investimentos da Softbank, conglomerado japonês que comprou a fabricante de chips há dois anos. O grupo quer que ARM invista mais nos mercados emergentes de automóveis, equipamentos industriais e outros dispositivos embarcados, indo além de suas principais franquias de computadores e telefones.