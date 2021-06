Kacper Pempel/Reuters O Twitter tem trabalhado para obter uma nova fonte consistente de receita e expandir além de seu negócio principal de venda de publicidade na plataforma

O Twitter anunciou nesta terça, 22, detalhes sobre suas duas novas funcionalidades, o Super Follow e o Ticketed Spaces, que vão possibilitar cobrar por publicações exclusivas. A primeira permitirá que o criador de conteúdo tenha um relacionamento direto com o público mais engajado – os preços variam entre US$ 3, US$ 5 e US$ 10 por mês.

Já o novo recurso Ticketed Spaces será a expansão da plataforma de salas de áudio do Spaces. No espaço, será possível criar uma experiência de áudio cobrando pelos ingressos. Os preços podem variar de US$ 1 e US$ 1.000 – e o usuário poderá limitar o número de pessoas convidadas.

Sobre a participação nos lucros, o Twitter relevou que o usuário pode ganhar até 97% da receita da compra de ingressos dos Espaços e das assinaturas do Super Follows. A empresa não morderá mais do que 3% de participação no lucro até o usuário exceder os US$ 50 mil em ganhos nos dois produtos. A partir dessa marca, a participação do Twitter aumenta para até 20% dos ganhos.

É possível que os usuários se cadastrem para estar entre as primeiras contas escolhidas para testar o Super Follows e o Ticketed Spaces na versão mais recente do aplicativo para iOS. O aplicativo adicionará um novo botão de "monetização" na barra lateral para iOS a fim de gerenciar esses recursos. Por enquanto, os recursos estão disponíveis apenas nos Estados Unidos e para usuários iOS.