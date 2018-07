REUTERS/Lucy Nicholson Novo smartphone da Apple será revelado nesta terça-feira, 12. Acompanhe a cobertura ao vivo no Link

A Apple anunciou nesta segunda-feira que a assistente pessoal Siri agora está sob responsabilidade de Craig Federighi, chefe de sistemas operacionais da companhia, sinalizando que a tecnologia deve se tornar cada vez mais parte do núcleo do iOS e outros sistemas operacionais da Apple. Antes, a equipe responsável pela Siri ficava sob a gestão do chefe de conteúdo da Apple, Eddy Cue.

A Apple não fez alarde para a mudança, que se tornou pública por meio da página biográfica dos executivos da companhia nos últimos meses. A companhia confirmou a mudança, mas não quis comentar as razões por trás dela.

Cue estava liderando a equipe da Siri desde 2012, quando o então chefe de software da Apple, Scott Forestall, foi demitido pelo presidente executivo da empresa, Tim Cook.

A mudança reflete a estratégia da Apple que, nos últimos anos, tem embarcado mais profundamente sua assistente pessoal nos sistemas operacionais iOS e MacOS. A assistente pode executar sozinha funções como adicionar um evento no calendário ou reservar uma mesa em um restaurante.

A mudança acontece em meio ao aumento da competição das empresas pelo segmento de assistentes pessoais. A Apple foi pioneira ao lançar a Siri, em 2011, mas uma série de empresas já lançaram seus próprios produtos, como a Amazon com a Alexa, a Microsoft com a Cortana e o Google com o Assistant.