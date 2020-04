A organização de estudantes brasileiros no exterior Brazilian Student Association (Brasa) vai realizar, pela primeira vez, uma conferência virtual, para reunir estudantes universitários e empresários brasileiros na discussão sobre o novo coronavírus. A Brasa Global Summit acontece no próximo sábado, 25, com tema O Novo Normal: o Recomeço da Década de 20 e é gratuita.

A ideia do encontro é discutir as consequências da pandemia de coronavírus no mundo em áreas como saúde, economia e negócios. Entre os convidados para as palestras e salas de discussões, estão Nicola Calicchio e Sven Smit, da consultoria McKinsey, a executiva Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, o médico Drauzio Varella, o governador do Maranhão Flávio Dino (PC do B) e o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

Nilton Fukuda/Estadão Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza

Além das palestras, a conferência também vai arrecadar recursos para auxiliar, por meio de bolsas de estudo, universitários brasileiros que foram afetados pela pandemia no País ou que estão em intercâmbio fora do Brasil.

Para participar, é necessário se inscrever na plataforma pelo endereço https://www.globalsummit.gobrasa.org.