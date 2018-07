REUTERS/David Becker Hackers sequestraram os sistemas de empresas na Europa

O ataque cibernético global iniciado na terça-feira, 27, já vitimou mais de 12,5 mil computadores em todo o mundo, anunciou a Microsoft nesta quarta-feira, 28. Em uma postagem no blog oficial, a empresa afirmou que detectou infecções do ransomware -- tipo de ameaça que "sequestra" arquivos em computadores e pede pagamento de um resgate em dinheiro -- em 64 países, entre eles a Alemanha, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia -- primeiro país a registrar casos.

De acordo com o relatório divulgado pela Microsoft, o novo ransomware é uma evolução de outra ameaça chamada Petya. Ele é o segundo ransomware a ter características de worm, ou seja, conseguir se replicar rapidamente quando atinge uma rede corporativa -- o ataque WannaCry, ocorrido na metade de maio, tinha características similares. Contudo, de acordo com a empresa que é a responsável pelo sistema operacional Windows, a nova ameaça é mais sofisticada.

No boletim de segurança, a Microsoft admitiu que o ransomware explora duas brechas de segurança do sistema operacional Windows, contudo a empresa esclareceu que ambas já haviam sido resolvidas em uma atualização de segurança liberada em março para os usuários do sistema. Com isso, as máquinas que não receberam a atualização de segurança são as que ainda estão vulneráveis, mas é possível baixar a atualização agora para evitar a infecção.

A Microsoft também afirmou que liberou atualizações de segurança para os aplicativos de antivírus gratuitos da empresa, que já vem embarcados nos computadores com Windows, como o Windows Defender e o Security Essencials. A empresa recomenda que a última versão dos aplicativos seja baixada por meio do Centro de Proteção a Malware (em inglês). Quem possui o Windows Defender Advanced Threat Protection, software de antivírus pago da marca para empresas, não precisa fazer atualizações.