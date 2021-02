Reprodução/Google Modo Escuro do Google Maps pode ficar ativado para sempre

O Google anunciou na terça-feira 23 quais serão os novos recursos que chegam na próxima atualização do Android. Entre as principais novidades estão o modo noturno sempre ativado no Google Maps, checar se suas senhas foram expostas na internet, agendar o envio mensagens de texto e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

O Google Maps, finalmente, poderá ser usado sempre com a tela escura, graças ao recurso de ativar a função para sempre (Configurações > Tema > Modo Escuro Sempre Ligado). As vantagens são que a tela escura economiza bateria e traz menos danos à vista, por não conter a iluminação azulada e branca que pode prejudicar o sono dos usuários.

Outro recurso importante é a possibilidade de checar se senhas de cadastros foram vazadas na internet. Por meio de ferramentas de inteligência artificial, o Android checa suas senhas salvas no autopreenchimento do sistema e vê se elas foram comprometidas em algum vazamento. Em caso positivo, o Google irá recomendar a troca de senha. O mesmo recurso já está disponível no navegador da empresa, o Chrome.

O Android também irá permitir que o usuário escreva mensagens de texto (SMS) e agende o horário do envio. O recurso pode ser bobo, mas pode ser útil para não incomodar o receptor em horário fora do comercial, por exemplo. O problema é que, hoje em dia, poucas pessoas usam SMS para se comunicar.

Reprodução/Google TalkBack, do Android, traz recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual total ou parcial

Pessoas com perda total ou parcial da visão ganham mais gestos disponíveis na função TalkBack, a plataforma de acessibilidade do Android. O Google afirma que trabalhou de perto com a comunidade cega ou de baixa visão para melhorar a ferramenta.

O Google refinou ainda mais a sua assistente de voz, que pode ser acionada para enviar mensagens de texto com a tela do aparelho bloqueada. A ideia da empresa é que o usuário possa interagir com o celular à distância, sem usar as mãos. Para utilizar a função, basta ligar a opção de Tela

O Android Auto, versão do sistema operacional para carros, também ganhou novidades. Atalhos foram criados para a tela de início para facilitar a vida do motorista. Além disso, é possível usar a tela dividida ou, quando há passageiros, usar um modo de privacidade em que informações pessoais não são mostradas no sistema.