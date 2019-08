Audi Novo patinete da Audi pesa cerca de 12 kg

A Audi anunciou sua entrada no mercado de patinetes elétricos nesta segunda-feira, 5. A empresa apresentou o protótipo do seu veículo chamado E-tron Scooter, que é uma mistura de patinete com skate. O plano da Audi é lançá-lo no ano que vem por cerca de US$ 2,2 mil.

O E-tron Scooter não é um patinete normal: para fazer curvas, você controla o veículo como um skate, com a inclinação dos pés. Além disso, o guidão dianteiro foi desenvolvido para ser pilotado com uma só mão, o que deixa a outra mão livre para sinalização no trânsito – o guidão também tem como função controlar a aceleração e a frenagem. A Audi diz que pilotar esse patinete é como surfar uma onda.

O veículo apresentado pela Audi pesa cerca de 12 kg, tem autonomia de cerca de 20 quilômetros e chega à velocidade de 20 km/h. No guidão, há uma tela que mostra o nível de bateria restante. O patinete também tem luzes dianteiras e traseiras.

A Audi pretende integrar o patinete à sua linha de carros elétricos: a empresa afirma que pode oferecer o veículo como um acessório para os compradores de carros, que poderão inclusive carregar a bateria do patinete no automóvel.

Outras montadoras também estão investindo em mobilidade alternativa. A Volkswagen e a General Motors já têm projetos próprios de bicicletas elétricas. A Ford, por sua vez, comprou no ano passado a startup de patinetes elétricos Spin por US$ 100 milhões.