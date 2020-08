Steve Marcus/Reuters A Sony espera crescimento na área de videogames nos próximos meses

A Sony surpreendeu o mercado nesta terça-feira, 4, ao registrar uma queda de apenas 1,1% no lucro neste segundo trimestre, o que superou positivamente a expectativa de analistas. Os bons números se devem principalmente ao crescimento acelerado da unidade de videogames da Sony, que foi impulsionada durante a quarentena.

Mais especificamente, a empresa teve US$ 2,15 bilhões de lucro no período, enquanto os analistam previam US$ 1,3 bilhões, já contando com uma forte queda, que acabou sendo mais suave. A tendência, disse a empresa, é que o lucro caia 26,7% no ano fiscal que termina em março de 2021 - é uma estimativa melhor do que a feita em maio, que previa queda de 30%.

A Sony também espera que o lucro da área de videogames suba para aproximadamente US$ 2,2 bilhões no ano fiscal, devido ao forte aumento nas vendas de jogos e também em função do lançamento do console PlayStation 5, no final de 2020. Os outros segmentos, entretanto, puxam a conta para baixo: o lucro dos negócios de sensores de imagem da Sony, por exemplo, devem ter queda de 45% nos próximos meses.

O vice-presidente financeiro da empresa, Hiroki Totoki, disse nesta terça que a Sony, que fornece sensores de câmeras para fabricantes de smartphones, incluindo Apple e Huawei, vai cortar US$ 472 milhões de seu plano de investimentos de três anos no segmento, para cerca de US$ 6,1 bilhões.