David W Cemy/Reuters Avast é a empresa de antivírus com mais usuários no mundo

A Avast, considerada maior empresa de antivírus do mundo em número de clientes, anunciou na última quinta-feira, 12 que vai pedir registro para fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores de Londres. A empresa estima que com a abertura de capital seu valor de mercado atinja US$ 4 bilhões.

Com o IPO a empresa quer levantar US$ 200 milhões na oferta inicial. Uma fonte da Reuters comentou que a Avast pretende levantar mais US$ 800 milhões em uma oferta secundária.

Caso o montante se confirme, será o maior IPO de uma empresa de tecnologia realizado no Reino Unido e deixar a Avast em pé de igualdade com a rival Sophos, única empresa de cibersegurança listada em Londres.

Tentativa. Esta é a segunda vez que a Avast tenta se listar em uma bolsa de valores. Em 2012, a empresa ensaiou abrir capital na Nasdaq, em Nova York, mas desistiu por conta de condições adversas do mercado.

A Avast foi uma das pioneiras no modelo de negócio conhecido como “freemium”, distribuindo seus produtos de graça pela Internet e então cobrando dos usuários pelo acesso a recursos mais avançados.

A empresa reunia 435 milhões de usuários no final do ano passado, incluindo 290 milhões de PCs e 145 milhões de dispositivos móveis. O faturamento somou 780 milhões de dólares. A Avast comprou a rival AVG, dois anos atrás, ampliando significativamente sua base de usuários.