Thomas White/Reuters O erro aconteceu tanto nas versões para smartphone do WhatsApp, seja no Android ou no iOS

Clientes do Banco do Brasil poderão fazer consultas à conta-corrente por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e por meio da rede social Twitter, segundo a instituição anunciou no fim da tarde desta quinta-feira, 14. As consultas serão respondidas por um sistema de inteligência artificial. O serviço está sendo liberado gradualmente para os clientes do banco, mas a previsão de que o número de pessoas com acesso à nova opção de atendimento aumente na próxima semana.

No Whatsapp, o Banco do Brasil vai oferecer oito transações: consultas a saldos e extratos de conta corrente e poupança, saldo de Certificado de Depósito Bancário (CDB), extrato de fundos de investimento, rastreio e fatura de cartão. Basta o cliente adicionar o número (61) 4004-0001 em seu celular e iniciar uma conversa pelo aplicativo de bate-papo, que enviará um código de ativação e pedirá a senha de oito dígitos (a mesma usada para acessar a página do banco na internet).

No Twitter, o correntista do banco poderá fazer consultas de saldo e extrato, além de tirar dúvidas e requerer atendimento no serviço de atendimento ao cliente (SAC). Basta enviar uma mensagem privada para o perfil da instituição financeira (@bancodobrasil).

Expansão. O anúncio aconteceu três meses depois de a instituição financeira iniciar a operação de um serviço de transações por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Facebook Messenger, integrado à rede social homônima. Por lá, é possível, consultar extrato de conta-corrente, checar a fatura do cartão de crédito, rastrear cartão, além de verificar a poupança, CDB e fundos de investimento.

A tecnologia usada no Messenger é a mesma que está sendo usada no WhatsApp e no Twitter. Por meio de um sistema de inteligência artificial, um robô virtual "conversa" com o cliente do banco em linguagem natural. A tecnologia, dotada de aprendizado de máquina, também consegue aprender com as interações, se tornando mais precisa ao longo do tempo.

No período de testes no Messenger, que começou em agosto do ano passado, o Banco do Brasil registrou 500 mil interações com o sistema por meio do aplicativo do Facebook e cerca de 60 mil clientes atendidos.

Em fevereiro, o banco informou que pretende permitir transações financeiras como transferências de dinheiro e pagamento de contas por meio do Messenger até o final de 2018.