Caude Diniz/Inter Banco Inter é uma fintech brasileira

O Banco Inter informou, por meio de um comunicado publicado nesta sexta-feira, 4, que foi vítima de uma "chantagem interna" e que, por isso, acionou imediatamente as autoridades policiais. O anúncio da empresa apareceu como resposta a uma publicação do blog de notícias de tecnologia Tecmundo de que a instituição teria sido vítima de um ataque cibernético, resultando no vazamento de informações dos clientes. As ações da startup operaram em queda durante toda a manhã.

Segundo o banco, as informações não procedem. "Trata-se de notícia inverídica, com conteúdo técnico questionável e impreciso, publicada com o objetivo exclusivo de prejudicar a reputação do Banco Inter. Considerando que não houve invasão e, tampouco comprometimento dos sistemas de segurança do banco", afirma o comunicado.

As ações da primeira startup brasileira de serviços financeiros listada na Bolsa de Valores operaram em queda durante a manhã desta sexta. Na abertura do mercado, a queda nos papeis chegou a ser relacionada ao anúncio da liquidação extrajudicial do Banco Neon. No início da tarde, o Banco Central esclareceu que o decreto se referia apenas a parte bancária da empresa, o antigo Banco Pottencial, não a startup Neon Pagamentos.