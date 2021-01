Divulgação Banco alemão N26 já tem autorização para operar no País

O banco digital alemão N26 recebeu autorização do Banco Central no fim de 2020 para funcionar no Brasil. Com capital social de R$ 2 milhões, a startup de serviços bancários terá sua sede brasileira na cidade de São Paulo, ampliando a presença da empresa cuja base de 5 milhões de clientes é da Europa e dos Estados Unidos.

Quem coordena o negócio no Brasil é Eduardo Prota, gerente geral do N26, que tem passagem pelo Santander e pela Cielo. Embora a pandemia do coronavírus não tenha tido impacto negativo nos negócios, o N26 havia suspendido no ano passado a incursão em novos mercados, incluindo o Brasil, segundo uma entrevista de Valentin Stalf, CEO da fintech, à Reuters. A autorização do Banco Central, porém, indica uma mudança de decisão.

Os interessados em ter uma conta da N26 devem se inscrever em uma lista de espera. Veja o que se sabe até agora sobre a operação no País.

O que é o N26?

N26 é um banco digital alemão criado em 2013 por Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal, que atuam respectivamente como CEO e CFO da fintech. Atualmente, a startup de serviços bancários está presente na Europa e nos Estados Unidos e tem uma carteira de 5 milhões de clientes, segundo o site da empresa.

Quem coordena o negócio no Brasil é Eduardo Prota, gerente geral do N26, que tem passagem pelo Santander e pela Cielo. “Meu objetivo pessoal enquanto integrante do time do N26 é dar aos brasileiros a mesma oportunidade de usufruir de um banco de varejo flexível, transparente e que dialogue com o estilo de vida digital de hoje em dia”, escreveu Prota em sua conta no LinkedIn.

Como faço para ter uma conta na N26?

Por enquanto, os brasileiros podem se inscrever em uma lista de espera no site do N26.

Quando será possível ter uma conta na N26?

A fintech não divulgou datas específicas para começar a operar no País. No último sábado, 2, a N26 interagiu com um usuário brasileiro do Twitter que pediu para que o banco viesse para cá. “Já anunciamos que lançaremos nosso produto no Brasil. Assim que estivermos prontos para começar, faremos questão de te avisar. Enquanto isso, você pode se inscrever na nossa lista de espera.”

Hi Eric! We already announced that we'll launch our product in Brazil As soon as we're ready to roll out, we'll make sure to let you know! In the meantime you can sign up to the waitlist from this page: https://t.co/tjHiw6bYbM Thanks a lot for your interest! — N26 Support (@N26_Support) January 2, 2021

Expansão

As notícias sobre a chegada da N26 ao Brasil circulam pelo menos desde 2019, quando Prota havia dito que o início das operações no País seria a primeira estratégia para expandir os negócios no mercado latinoamericano.

Embora a pandemia do coronavírus não tenha tido impacto negativo nos seus negócios, a N26 suspendeu a incursão em novos mercados, incluindo planos de lançamento no Brasil, e está se concentrando em seus principais mercados Alemanha, França, Espanha e Itália, disse Stalf, o CEO da empresa, à Reuters no fim do ano passado.

A reportagem não conseguiu contato com a N26 e o Banco Central não comenta situações específicas de entes regulados no que diz respeito aos serviços oferecidos.