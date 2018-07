REUTERS Atualmente, o Venmo é o principal aplicativo para transferência de dinheiro

O setor de bancos nos Estados Unidos está prestes a lançar um novo aplicativo que promete ser a maior mudança do segmento dos últimos anos: um serviço que permite transferência instantânea entre pessoas e empresas. O novo recurso é uma resposta direta ao aplicativo de pagamentos móveis Venmo e que permite realizar transferências entre os americanos de maneira rápida e com taxas baixas.

Chamado de Zelle, o aplicativo é resultado de uma parceria entre 30 instituições financeiras — incluindo os cinco maiores bancos dos Estados Unidos. De acordo com executivos financeiros, o serviço permitirá que milhões de clientes de bancos enviem dinheiro uns aos outros de maneira rápida pelo smartphone.

Clientes que já usam serviços de pagamento bancário existentes talvez não percebem muitas mudanças na transferência de valores. A diferença, segundo os executivos, é que as transferências acontecerão de maneira mais rápida e "silenciosa", já que os bancos estão se conectando entre eles.

"Ao se juntar para oferecer o Zelle, estamos fornecendo uma maneira mais segura, rápida e fácil de movimentar dinheiro", afirmou o diretor de estratégias digital da JPMorgan, o maior banco dos Estados Unidos, Bill Wallace. Além do JPMorgan, o Bank of America, o Wells Fargo & Co, US Bancorp e o Capital One Financial Corp serão os primeiros a se juntarem com a iniciativa, reunindo cerca de 86 milhões de clientes.

Estratégia. O Zelle levou anos para se concretizar, já que não é fácil unir várias instituições financeiras em torno de um assunto. A decisão final acontece apenas com o crescimento do Venmo e de outras empresas de pagamento, como o PayPal, o Facebook, a Apple e o Google. A ideia dos bancos é unir as pessoas que usam todas essas plataformas em um único aplicativo, facilitando transferências e outros processos bancários.