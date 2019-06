Daniel Acker/Bloomberg Startup Beyond Meat vende diferentes tipos de carne vegetal

A startup de hambúrguer vegetal, Beyond Meat está vendendo uma nova versão de sua carne, com a promessa de ser ainda mais parecida com a proteína animal. A novidade, porém, não animou os acionistas e os papeis da empresa eram negociadas com queda de 21,78% às 14h30 (horário de Brasília).

De acordo com o The Verge, o novo hambúrguer usa uma combinação de óleo de coco e cacau para imitar a aparência e as manchas brancas e gordurosas obtidas na carne. A nova versão também usa extrato de maça para ficar mais marrom quando estiver cozinhando.

Segundo a Beyond, embora o novo hambúrguer contenha os mesmos 20 gramas de proteína de antes, a combinação feita de ervilha, feijão e proteína de arroz traz uma fonte de “proteína completa”, contendo cada um dos nove aminoácidos necessários em uma dieta humana.

O novo hambúrguer do Beyond Meat está disponível a partir desta semana em lojas dos Estados Unidos como Whole Foods, Kroger, Safeway, Publix, Wegmans, Target e Sprouts.

Mercado

A Beyond Meat, e sua principal concorrente de hambúrguer vegetal, a Impossible Foods, obtiveram enorme sucesso este ano. As vendas da Beyond Meat triplicaram no último trimestre e a Impossible Foods está vendendo seu hambúrguer no Burger King em todo o país.