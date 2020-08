Joshua Roberts/Reuters Nos primeiros dois dias úteis de agosto, Bezos vendeu mais de 600 mil ações

O presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, vendeu uma fatia avaliada em US$ 1,9 bilhão na companhia nos últimos dias, segundo documentos regulatórios da empresa.

Nos primeiros dois dias úteis de agosto, Bezos vendeu mais de 600 mil ações como parte de um plano anunciado anteriormente. As transações o deixaram com 54,9 milhões de ações da Amazon, avaliadas em US$ 176 bilhões segundo os preços atuais.

Homem mais rico do mundo, Bezos tem afirmado que planeja vender ações no valor de cerca de US$ 1 bilhão todos os anos para financiar sua companhia de lançamento de foguetes espaciais, a Blue Origin.