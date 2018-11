Uber/The New York Times O Uber comprou a startup Jump em abril deste ano

A bicicleta elétrica Jump, do Uber, chegará ao Brasil em 2019. A empresa confirmou a informação ao Estado nesta terça-feira, 27. A Jump é um serviço de compartilhamento de bicicletas, parecidas com a Yellow, que já rodam em São Paulo – com a diferença que são elétricas e vermelhas. Ainda não há informações sobre quando exatamente a Jump chegará ao Brasil e nem quais serão as cidades em que o serviço será disponibilizado.

O Brasil será o primeiro país da América Latina a receber as bicicletas elétricas do Uber. Além disso, o País será o terceiro do mundo a ter operações da Jump – atualmente, a startup está presente somente em 12 cidades nos Estados Unidos e na cidade de Berlim, na Alemanha.

Por aqui, a Jump encontrará concorrência. A operação da startup brasileira Yellow começou em agosto em São Paulo, oferecendo bicicletas dockless (sem estação), que podem ser alugadas em qualquer ponto da cidade. Ao todo, cinco empresas estão credenciadas pela Prefeitura de São Paulo para compartilhamento de bicicletas – além da Yellow, têm licença Tembici, Trunfo, Mobike e Serttel.

Segundo o Uber, até o final deste ano serão anunciadas mais informações sobre a chegada da Jump no Brasil.

Mercado. O Uber comprou a startup Jump em abril deste ano. A aposta no aluguel de bicicletas faz parte da visão que o Uber tem para o futuro. Em entrevista para o site The Verge, em maio deste ano, Dara Khosrowshahi, presidente executivo do Uber, disse que o futuro da empresa não será feito só de carros, porque eles sozinhos não atenderão à demanda de transporte das cidades. O executivo enxerga que a solução é ter uma rede de transportes abrangente, que ofereça bicicletas, ônibus e carros. Dentro dos planos, também está o carro voador, o UberAir.