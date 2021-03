Valerie Chiang/The New York Times Wu é considerado uma figura positiva por muitos democratas progressistas e grupos que se manifestam contra monopólios nos Estados Unidos

Reunindo esforços para a regulmentação das Big Techs americanas, o presidente Joe Biden nomeou, nesta sexta-feira, 5, Tim Wu como assistente especial do presidente para tecnologia e política de concorrência. Wu é professor de direito da Universidade de Columbia e conhecido por ser crítico das grandes empresas de tecnologia do país.

Biden já havia manifestado interesse em discutir a postura de empresas como Google, Amazon, Apple e Facebook, em relação às acusações de práticas anticompetitivas. Com a nomeação de Wu, de 48 anos, a Casa Branca deve aumentar a atenção para essas companhias e fortalecer leis antitruste no país.

Wu é uma figura bem vista por muitos democratas progressistas e grupos que se manifestam contra monopólios nos Estados Unidos. “A concentração econômica extrema produz grande desigualdade e sofrimento material, alimentando o apetite por lideranças nacionalistas e extremistas”, escreveu em seu livro publicado em 2018, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age. “Mais visível em nosso dia a dia é o grande poder das plataformas tecnológicas, especialmente Google, Facebook e Amazon”, acrescentou.

Dentro do governo Biden, Wu vai atuar especificamente no Conselho Econômico Nacional, em foco em políticas de concorrência e políticas trabalhistas. Anteriormente, Wu havia trabalhado na administração de Barack Obama, desenvolvendo o mesmo papel de ação em departamentos antitruste, como conselheiro da Federal Trade Commission.