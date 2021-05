Elizabeth Shafiroff/Reuters Venda das ações foi feita em 31 de março, pouco mais de um mês antes de Bill e Melinda anunciarem o divórcio pelas redes sociais

A Fundação Bill e Melinda Gates ainda não sofreu impactos diretos do divórcio de seus fundadores, mas pode estar no meio de um processo de separação de bens e de trabalho do ex-casal. Segundo a revista americana Barron’s, Melinda e Bill Gates venderam todas as ações de Apple e Twitter que a fundação de filantropia do casal possuía pouco antes de anunciarem o divórcio.

A venda das ações foi feita em 31 de março, pouco mais de um mês antes de Bill e Melinda anunciarem o divórcio pelas redes sociais, em 3 de maio. De acordo com a Barron’s, a Fundação possuía 1 milhão de ações da Apple no final de 2020. Em relação ao Twitter, foram pouco mais de 272 mil ações vendidas na ocasião.

A soma equivalente de todas as ações pode chegar à casa das centenas de milhões de dólares, em um momento em que ambos já discutiam sobre o processo de divórcio. No próprio dia 3 de maio, quando a separação surgiu na mídia, o processo foi encaminhado para a corte americana e Melinda recebeu quase US$ 2 bilhões em ações de empresas que investia junto com Gates no mesmo dia.

Agora, com o processo em andamento — uma audiência já aconteceu em 14 de maio — a fortuna estimada de US$ 146 bilhões será repartida entre o ex-casal, que possui três filhos juntos. Fora da corte americana, Melinda já levou cerca de US$ 3 bilhões em ações de Gates, e se encaminha para se tornar uma das mulheres mais ricas do mundo.

A separação foi marcada por escândalos envolvendo Bill Gates, depois que Melinda afirmou que o relacionamento dos dois já estava “quebrado”. Na semana passada, Satya Nadella afirmou que a Microsoft vai continuar investigando o caso extraconjugal que Gates teve com uma funcionária no início dos anos 2000. A amizade do empresário com o criminoso sexual Jeffrey Epstein também é apontada como um dos fatores pelos quais Melinda não quis continuar com o casamento de 27 anos.