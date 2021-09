Nathan Frandino/Reuters A Iron Ox usa robôs integrados num sistema hidropônico

Uma startup do Vale do Silício levantou US$ 50 milhões uma rodada de liderada pelo fundo de tecnologia Breakthrough Energy, de Bill Gates. A Iron Ox usa robôs integrados num sistema hidropônico que consome 90% menos água que plantações tradicionais, disse o presidente-executivo, Brandon Alexander.

A companhia está colocando o sistema para funcionar numa área de 10 mil metros quadrados na Califórnia, que atravessa grave período de seca. Os robôs movem pallets de manjericão genovês e um braço robótico movimenta os pallets para inspeção. Sensores checam níveis de nitrogênio e de acidez da água para um crescimento saudável das plantas.

"Então os sensores avaliam o que está faltando e de que a planta precisa", disse Alexander. Qualquer água não usada pode ser bombeada de volta par ao sistema e usada posteriormente.

A Iron Ox cultiva manjericão tailandês e morangos e está trabalhando em coentro, salsa e tomates.

"Para realmente eliminar o desperdício, para realmente chegarmos ao próximo nível de sustentabilidade e impacto, temos que repensar todo o processo de cultivo", disse Alexander.