Um dos principais nomes do romance contemporâneo, o escritor norte-americano David Foster Wallace também se dedicou a escrever sobre tênis, um de seus esportes favoritos. Os textos de Wallace sobre oa ssunto foram reunidos em String Theory. Serviço: String Theory, David Foster Wallace. Editora Library of America, 158 páginas. R$ 70,78

A Marca da Vitória é a autobiografia de Phil Knight, o criador da Nike, uma das marcas mais conhecidas do mundo hoje em dia. Serviço: A Marca da Vitória, Phil Knight. Editora Sextante, 384 páginas, R$ 37,40

Vencedor do Prêmio Pulitzer, Sidarta Mukherjee nos guia pelo futuro da ciência do genoma em um livro focado em questões éticas, explica Bill Gates em seu textoServiço: O Gene, de Sidarta Mukherjee. Editora Companhia das Letras, 692 páginas. R$ 55,80

O livro, não disponível no Brasil, mostra como a rede elétrica dos Estados Unidos foi construída ao longo do século XX, e como eal precisará mudar no futuro para se adaptar às novas fontes de energia. Serviço: The Grid, de Gretchen Bakke. Editora Bloomsbury USA, 384 páginas.

Em seu livro de ensaios, o historiador mostra como líderes como Franklin Roosevelt e Gorbachev marcaram épocas em características específicas. Serviço: The Myth of Strong Leader, de Archie Brown. Editora: Basic Books, 466 páginas R$ 94,32

Foto: Reprodução A autora, que também é jornalista, vai falar sobre a possível sexta extinção pela qual o planeta passaria, utilizando estudos e trabalhos de cientistas na área como base. A causa, dessa vez, seriam os seres humanos, o que leva o leitor a repensar a nossa existência no planeta terra.Serviço: A Sexta Extinção: Uma história Não Natural, Elizabeth Kolbert, 2015, 336 páginas, editora Intrinseca. Preço: R$ 17.

Foto: Reprodução A obra debate a crescente desigualdade global e as concentrações de riqueza, baseando o panorama atual em estudos e análises do século XVIII. Serviço: O Capital no Século XXI, Thomas Piketty, 2014, 768 páginas, editora Intrínseca. Preço: R$ 34.

Foto: Reprodução Mais um best seller de John Brooks, este é o livro de negócios preferido de Bill Gates. A obra traz diversos casos em que grandes empresas tiveram de lidar com erros em suas decisões. Serviço: Aventuras Empresariais, John Brooks, 2016, 572 páginas, editora Best Business. Preço: R$ 44.

Foto: Reprodução Nesta obra, David Brooks convida o leitor a repensar suas prioridades, explicando como a sociedade se preocupa mais com os traços que levam ao sucesso externo, mas não com as características que trazem paz interior, nem com as relações que as pessoas desenvolvem entre si. Serviço: The Road to Character, David Brooks, 2015, 320 páginas, em inglês, editora Random House. Preço: R$ 108.

Foto: Reprodução O livro analisa como a atitude mental das pessoas pode influenciar o êxito pessoal e profissional delas ao longo da vida. Bill Gates defende que a leitura é válida tanto para quem quer ter êxito nos negócios quanto para pais que queiram educar seus filhos.Serviço: Mindset: A Atitude Mental para o Sucesso, Carol S. Dweck, 2014, 320 páginas, editora Vogais Portugal. Preço: R$ 129.

Foto: Reprodução Bill Gates caracterizou o livro em seu blog como "um maravilhoso guia para mentes curiosas". O autor explica uma grande variedade de conceitos de forma simples, usando as mil palavras mais comuns do inglês. A simplicidade vocabular é aliada ao humor e a desenhos que acompanham as definições.Serviço: Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words, Randall Munroe, 2015, 64 páginas, em inglês, Editora Houghton Mifflin Harcourt. Preço: R$ 94.

Foto: Reprodução Com caráter diferente dos demais livros da lista, a obra é um romance que conta a busca de um professor sistemático por uma esposa perfeita. Bill Gates comentou, em seu blog, como a história o fez refletir sobre o que faz os relacionamentos funcionarem e como nós podemos investir tempo e energia para deixá-los melhores. Serviço: O Projeto Rosie, Graeme Simsion, 2013, 320 páginas, editora Record. Preço: R$ 38.

Foto: Reprodução O livro traz a biografia do ex-presidente dos Estados Unidos Richard Nixon. O autor, que também é jornalista, vai além do caráter presidencial, dando destaque à personalidade de Nixon raramente retratada. Serviço: A Man Divided, Evan Thomas, 2015, 640 páginas, em inglês, editora Random House. Preço: R$ 41.

Foto: Reprodução A obra analisa os esforços na área da saúde pública na erradicação de doenças como forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em seu blog, Bill Gates pontua que a linguagem utilizada é um pouco acadêmica, o que pode dificultar a leitura de quem não está habituado, mas que o esforço para entender o livro vale a pena.Serviço: Eradication: Ridding the World of Diseases Forever?, Nancy Leys Stepan, 2015, 312 páginas, em inglês, editora Cornell University Press. Preço: R$ 75.

Foto: Reprodução Os autores mostram como é possível atingir um futuro sustentável e reduzir a emissão de carbono sem grandes sacrifícios por parte dos consumidores. A obra traz analogias e ilustrações que ajudam o leitor a fluir no tema.Serviço: Sustainable Materials With Both Eyes Open, Julian M. Allwood e Jonathan M. Cullen, 2012, 384 páginas, em inglês, editora UIT Cambridge. Preço: R$ 264 ou baixe aqui.

Foto: Reprodução O autor questiona a origem da vida, indo de bactérias a outros planetas, tentando responder a perguntas existencias sobre a evolução no planeta.Serviço: The Vital Question, Nick Lane, 2015, 368 páginas, em inglês, editora WW Norton & Company. Preço: R$ 53.

Foto: Reprodução Neste livro, o autor procura responder como os países situados na Ásia alcançaram o a alto desenvolvimento econômico atual e porque há poucas nações na mesma situação que eles. Em seu blog, Bill Gates ressalta a parte sobre agricultura da obra.Serviço: How Asia Works, Joe Studwell, 2013, 320 páginas, em inglês, editora Grove Press. Preço: R$ 41.

Foto: Reprodução O autor, que sempre publica livros que agradam Bill Gates, trata sobre o uso de materiais na produção mundial. Quanto menos se gasta para produzir determinado bem, mais ele é reproduzido.Serviço: Making the Modern World: Materials and Dematerialization, Vaclav Smil, 2013, 229 páginas, em inglês, editora John Wiley & Sons. Preço: 172.

Foto: Reprodução O livro de memórias conta como o autor, que já foi presidente do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) e Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, auxiliou o país a enfrentar uma grande crise econômica.Serviço: Stress Test, Timothy F. Geithner, 2014, 592 páginas, em inglês, editora Crown. Preço: R$ 151.

Foto: Reprodução A obra conta a história da amizade de Theodore Roosevelt e William Howard Taft, que culmina na disputa presidencial em 1912. O jornalismo sensacionalista da época também recebe grande destaque na trama.Serviço: The Bully Pulpit, Doris Kearns Goodwin, 2013, 910 páginas, em inglês, editora Simon & Schuster. Preço: R$ 41.

Foto: Reprodução O livro analisa o sistema de saúde dos Estados Unidos, sistematizando os problemas que ele enfrenta e mostrando como o Obamacare poderia auxiliar a resolvê-los.Serviço: Reinventing American Health Care, Ezekiel J. Emanuel, 2014, 400 páginas, em inglês, editora PublicAffairs. Preço: R$ 40.

Foto: Reprodução As memórias de infância de Tara Westover, filha de um casal sobrevivencialistas - indivíduos que vivem em constante alerta para casos de emergências e de rupturas na ordem política e social - são o pano de fundo do livro 'Educated'. A escritora, que sequer cursou o Ensino Médio, - seus pais achavam que escolas fazia parte de uma estratégia do governo para fazer lavagem cerebral - conta como decidiu estudar por conta própria e acabou conquistando doutora aos 27 anos na Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiadas do mundo

Foto: Reprodução Neste livro, Paul Scharre traz à tona os prós e os contras de uma guerra conduzidas por máquinas dotadas de inteligência artificial. O escritor usa o conhecimento que adquiriu quando foi um dos consultores do governo dos Estados Unidos sobre o uso de armas autônomas.

Foto: Reprodução O livro de John Carreyrou trata sobre a queda da empresa Theranos, com detalhes sobre fraudes, intrigas, capas de revista, fins de relacionamentos familiares e de uma empresa que já valeu US$ 10 bilhões

Foto: Reprodução O mundo está agitado demais? O mais recente livro de Yuval Noah Harari ajudou Bill Gates a criar estratégias para assimilar melhor as notícias e os desafios que membros de sociedades modernas do século 21 precisam enfrentar.

Foto: Reprodução Praticas de meditação e de atenção plena estão sendo cada vez mais difundidos pelo mundo. O livro de Andy Puddicombe foi um dos lidos por Gates para aprender a ter uma vida e uma mente mais calma, focada no tempo presente. A história começa contando a jornada pessoal do autor, que deixou a vida de estudante para virar um monge budista.