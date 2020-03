Gates Foundation vai custear teste domético de coronavírus

A Gates Foundation, fundação filatrópica criada por Bill Gates, vai custear um teste doméstico para detectar o coronavírus. A instituição colocou US$ 20 milhões no projeto e diz que pode executar 400 testes diariamente.

O teste, que analisa secreção nasal, pode entregar o resultado em até dois dias. Para os que testarem positivio, há também um questionário online para informar os deslocamentos feitos recentemente. Todos os resultados serão entregues para as autoridades de saúde dos EUA.

Ainda não há uma data definida para os kits serem entregues, mas a situação do Estado de Washington, que abriga as sedes não apenas da Gates Foundation mas também da Microsoft, é de urgência. Até sábado, 7, haviam sido confirmadas 15 mortes e 71 infecções na região, uma das taxas mais altas dos EUA.

Além dos kits, a Gates Foundation doou outros US$ 5 milhões para o combate do vírus no Estado.