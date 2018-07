Fundador da Microsoft, Bill Gates está liderando um importante grupo de executivos que pretende investir mais de US$ 1 bilhão em um fundo de energia limpa. No grupo, estão outros importantes nomes da tecnologia, como o presidente e fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg; e o presidente executivo do gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba Group, Jack Ma.

O fundo, chamado de Breakthrough Energy Ventures, vai financiaruma pesquisa em energia capaz de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa para perto de zero.

Além dos já mencionados, os investidores no fundo incluem Masayoshi Son, fundador e presidente-executivo do SoftBank Group; o co-fundador da rede social LinkedIn, Reid Hoffman; o presidente-executivo da Amazon.com, Jeff Bezos; e o fundador do Virgin Group, Richard Branson.

O fundo é um veículo de investimento da Coalizão para o Avanço da Energia, um clube informal de investidores e outras instituições privadas ao redor do mundo que concordaram em aplicar recursos em pesquisa e desenvolvimento de energia.