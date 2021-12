Divulgação Para Gates, o metaverso vai ser a realidade das videoconferências em poucos anos

Embora esteja fora da corrida pelo desenvolvimento do metaverso, Bill Gates, fundador da Microsoft, acredita que a plataforma será o futuro das reuniões por videoconferência — e aposta no prazo de poucos anos para que isso se torne realidade. O empresário deu os seus 'pitacos' sobre os acontecimentos da tecnologia em 2021 em seu blog pessoal, o Gates Notes, na última semana.

O metaverso é a perspectiva de mundo virtual que tem sido a estrela da Meta (ex-Facebook), desde que Mark Zuckerberg apresentou o conceito que quer desenvolver. Atrelado à mudança de nome da empresa, o metaverso seria um universo digital onde as pessoas poderiam interagir por meio de avatares em diversos ambientes, para trabalho, lazer e para encontrar outras pessoas — a ideia tem sido implementada em jogos e já alavanca a venda de artigos digitais exclusivos para esse 'segundo' mundo.

Para Gates, tudo isso deve se tornar comum em breve. “Nos próximos dois ou três anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais passará das grades de imagens de câmeras 2D para o metaverso, um espaço 3D com avatares digitais”, afirmou em seu blog.

No que classificou como "o ano mais incomum e difícil da vida" — por conta da covid-19 e de seu divórcio com Melinda French Gates após 27 anos de casamento —, Gates viu o surgimento do metaverso em diversos segmentos com bons olhos. Em um segundo ano de pandemia, com muitas atividades ainda de forma remota, a solução de um universo menos bidimensional é o que mais chama a atenção do bilionário.

“A ideia é que você acabe usando seu avatar para se encontrar com pessoas em um espaço virtual que reproduz a sensação de estar em uma sala real com elas”, ressalta.

Ainda assim, o empresário acredita que a forma de tornar a experiência mais real é, de fato, popularizar o uso de óculos e outros dispositivos de realidade virtual “para capturar com precisão suas expressões, linguagem corporal e a qualidade de sua voz”, o que pode tornar a forma de trabalho bastante cara.

“Ainda há algum trabalho a fazer. Estamos nos aproximando de um limite em que a tecnologia começa a replicar verdadeiramente a experiência de estarmos juntos no escritório”, explica.

Apesar de não estar mais no comando da Microsoft, Gates afirmou que a empresa trabalha no desenvolvimento de dispositivos de realidade virtual para experiências virtuais. A companhia, ainda, já sinalizou a intenção de incluir avatares 3D em plataformas de comunicação, como o Teams.