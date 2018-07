Reuters Moeda já dobrou de valor algumas vezes desde o início de 2017

A moeda digital bitcoin alcançou um novo recorde de valorização nesta quarta-feira, 24, batendo a marca de US$ 2,4 mil, impulsionada pela demanda de ativos para a criação de startups que exploram a tecnologia do blockchain, responsável pela segurança das transações com bitcoin.

Nos últimos meses, o blockchain tem atraído a atenção de instituições financeiras e organizações por ser uma forma simples e segura de rastrear movimentações de ativos sem a necessidade de regulação central.

Nesta quarta-feira, o bitcoin chegou a valer US$ 2.409 na plataforma de câmbio BitStamp, em valorização de 4,3% contra o início do dia. Desde o começo de 2017, o preço do bitcoin mais que dobrou.

Uma das principais razões para isso são as chamadas "ofertas de moedas iniciais", na qual startups que criam moedas digitais e utilizam o blockchain vendem seus ativos para levantar capital, sem precisar passar por regulamentação.

"O bitcoin se valorizou 100% nos últimos 2 meses, enquanto a bolsa de Xangai caiu 10% no mesmo período. Não é uma coincidência", disse Jeffrey Gundlach, presidente executivo da consultoria DoubleLine Capital.