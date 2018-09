Charles Platiau/Reuters BlaBlaCar tem 2,5 milhões de usuários no Brasil

A BlaBlaCar, plataforma francesa de caronas de longa distância, anunciou nesta terça-feira, 25, que passou a operar no azul, atingindo o chamado break even, ponto onde as receitas se igualam aos custos. Hoje, o serviço funciona em 22 países, entre eles o Brasil.

Atualmente, 65 milhões de pessoas oferecem ou solicitam carona pela BlaBlaCar, empresa avaliada em US$ 1,6 bilhão. No Brasil, 2,5 milhões de pessoas usam o serviço, tornando o País o quarto no ranking de uso do aplicativo, atrás apenas da Rússia, França e Espanha.

Com o equilíbrio financeiro, a empresa disse que agora vai focar em expandir seu novo algoritmo, que aumenta o número de caronas de longa de distância na França. Em testes desde o início do ano, o novo sistema representa 20% das caronas do aplicativo na França e 8% no Brasil.

Apesar do break even, a empresa disse que continuará em busca de investidores. “Não vamos perder de vista que o nosso crescimento continuará a ser impulsionado pela inovação, diversificação de linhas de negócio e internacionalização. Portanto, permanecemos em uma fase de investimento ", disse Nicolas Brusson, presidente da BlaBlaCar, em comunicado enviado à imprensa.