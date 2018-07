A fabricante canadense BlackBerry registrou prejuízo de US$ 117 milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, mostrando piora em relação ao resultado negativo de 89 milhões de dólares, 0,17 dólar por ação, em igual etapa de 2015. A receita da empresa caiu a US$ 289 milhões, ante US$ 548 milhões no mesmo intervalo um ano antes. Analistas previam, em média, receita de US$ 331,9 milhões.

A Blackberry tem passado por uma transição nos últimos anos, em meio a enormes baixas contábeis e cortes de empregos, enquanto busca montar um negócio de softwares não ligado diretamente ao segmento de smartphones, atualmente dominado pelo iPhone e pelo Android.

A divisão de softwares e serviços gerou receita de US$ 160 milhões no terceiro trimestre, superior tanto na comparação trimestral quanto na anual.

Para John Jackson, analista da IDC, o resultado alimenta esperanças. "A parte dos negócios que representa o futuro continua mostrando, eu acho, progresso razoável", disse.

Investimentos. Paralelamente, a BlackBerry informou que planeja investir 100 milhões de dólares canadenses (US$ 75 milhões) num novo centro de testes de veículos autônomos. A maior parte da verba será direcionada para contratação na área de engenharia, possivelmente centenas nos próximos anos, disse o presidente da empresa, John Chen.

A companhia, que se esforça para aumentar as vendas de softwares e serviços relacionados, espera tornar-se indispensável na indústria automotiva. "Pode-se argumentar que a QNX seria o ativo mais forte do portfólio neste momento, então é revigorante ver esse investimento", disse o analista Brian Haven, da IDC.