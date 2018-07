Regis Duvignau/Reuters BlackBerry diz que Facebook roubou tecnologias para usar em seus aplicativos de mensagens

A BlackBerry entrou com um processo de violação de patente contra o Facebook alegando que a empresa copiou tecnologias do BlackBerry Messenger para seus aplicativos WhatsApp e Instagram. O processo será julgado pela corte federal de Los Angeles.

A empresa argumenta que o Facebook roubou inovações desenvolvidas e patenteadas pela BlackBerry como a ferramenta de segurança, interface do usuário e tecnologias de melhoria de funcionalidade nos aplicativos de mensagens instantâneas.

“Nós temos uma forte alegação de que o Facebook infringiu nossa propriedade intelectual, e após vários anos de diálogo, também temos obrigação com nossos acionistas de buscar medidas legais apropriadas”, disse a porta-voz da BlackBerry, SarahMcKinney.

O Facebook rebateu as acusações. “O processo judicial da Blackberry infelizmente reflete o estado atual de seus negócios. Depois de abandonar os esforços para inovação, a Blackberry agora busca taxar a inovação de outros. Pretendemos lutar”, disse Paul Grewal, o vice-conselheiro geral do Facebook.

Estratégia. O processo de quebra de patente faz parte da estratégia de John Chen, presidente da empresa, para levantar recursos para a companhia. Desde que perdeu o posto de líder do mercado de smartphones, a BlackBerry mudou seu posicionamento e começou a focar em tecnologias como software de segurança e sistemas operacionais para carros autônomos.

No ano passado, a BlackBerry entrou com ações contra outras gigantes da tecnologia como a Nokia e Avaya. O caso mais famoso foi o processo contra a fabricante de chips Qualcomm, pela qual recebeu US$ 940 milhões.