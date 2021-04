Reuters A viagem deve incluir momentos em que os passageiros tenham contato com gravidade zero e passeios em cápsulas com visão panorâmica do espaço

A Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, vai começar a vender "passagens" para uma viagem espacial na próxima semana. A companhia do fundador da Amazon ainda não tem as datas da viagem, mas já anunciou que os ingressos serão colocados à venda a partir de 5 de maio, possivelmente por "centenas de milhares" de dólares.

O foguete New Shepard, modelo da Blue Origin que vai fazer a viagem "turística" ao espaço, já passou por alguns testes com tripulantes e se prepara para estar apto para o novo serviço. O passeio, porém, ainda não tem data para acontecer. Apesar dos diversos treinamentos, ainda há questões de certificação de voo e ajustes gerais para uma tripulação não técnica.

O preço também permanece uma incógnita. Em entrevista ao site Techcrunch, Bob Smith, presidente da Blue Origin, disse que o valor pode ficar na casa das "centenas de milhares" de dólares, mas não revelou uma expectativa mais aproximada para os ingressos.

A viagem deve incluir momentos em que os passageiros tenham contato com gravidade zero e passeios em cápsulas com visão panorâmica do espaço.

O anúncio da saída de Jeff Bezos da presidência da Amazon deve aumentar a sua presença nos projetos da Blue Origin, que busca competir diretamente com a empresa espacial de Elon Musk, a SpaceX. deixando o cargo em agosto de 2021, Bezos será substituído por Andy Jassy na gigante de vendas americana.