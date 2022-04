Dado Ruvic/Reuters Os usuários de rede social teriam maior controle sobre os tipos de conteúdo que veem em seus feeds

A Bluesky, empresa financiada pelo Twitter para desenvolver um novo padrão operacional para redes sociais, nomeia nesta quinta-feira, 1º., seus três primeiros integrantes. O anúncio ocorre mais de dois anos depois que o co-fundador da rede do passarinho, Jack Dorsey, anunciou a iniciativa.

A Bluesky trabalha para construir um protocolo aberto para rede social com o objetivo de permitir que diferentes plataformas operem juntas.

Isso representaria uma mudança fundamental em relação ao cenário atual, em que a internet é dominada por gigantes como Google e Facebook, que mantêm seus usuários isolados daqueles que utilizam outras plataformas rivais. Mas em um mundo futuro de mídia social descentralizada, um usuário do Twitter poderia enviar uma mensagem para uma pessoa no Reddit diretamente, sem precisar ter conta em ambas as plataformas, por exemplo.

Dorsey, que se juntou ao conselho da Bluesky em fevereiro, disse que a visão pode levar anos para se concretizar. Os usuários de rede social teriam maior controle sobre os tipos de conteúdo que veem em seus feeds e também poderiam facilmente pegar seus dados e mudar para um aplicativo de rede social diferente.

Aaron Goldman, que trabalhou anteriormente no Twitter e no Google, vai se juntar à Bluesky como engenheiro de segurança, de acordo com comunicado a ser publicado no blog da empresa nesta quinta-feira e visto pela agência de notícias Reuters.

Daniel Holmgren e Paul Frazee se juntarão como engenheiros de protocolo. Holmgren co-fundou anteriormente uma startup de tecnologia e Frazee desenvolveu um navegador web chamado Beaker.

Com a equipe inicial montada, a empresa poderá iniciar os trabalhos em um primeiro protótipo com o envolvimento de outros especialistas técnicos do setor, escreveu o presidente-executivo da Bluesky, Jay Graber, na comunicado.