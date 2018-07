A BMW e o Baidu faziam testes na China e nos Estados Unidos

A montadora alemã BMW e o grupo chinês Baidu vão encerrar a parceira em pesquisas sobre carros autônomos. A decisão foi anunciada em um comunicado de executivos das duas empresas nesta sexta-feira, 18.

O diretor de desenvolvimento de carros autônomos da Baidu, Wang Jing, disse, sem entrar em detalhes, que a companhia agora está usando os carros Lincoln, da montadora Ford, em testes nos Estados Unidos.

"Estou aberto a quaisquer parceiros, na verdade estou aceitando vários", disse Wang à Reuters durante a 3ª Conferência Mundial de Internet, realizada em Wuzhen, na China.

Líderes de tecnologia e do setor automotivo afirmam que carros do futuro serão capazes de se autodirigir, revolucionando a indústria de transportes. Praticamente todas as montadoras e companhias de tecnologia, incluindo o Google, estão investindo pesadamente no desenvolvimento da tecnologia.

BMW e Baidu decidiram encerrar a cooperação, que envolvia testes nos EUA e na China, por terem opiniões diferentes sobre como proceder com a pesquisa, explicou à Reuters o presidente da montadora na China, Olaf Kastner.

"Agora descobrimos que o ritmo de desenvolvimento e as ideias das duas companhias são um pouco diferentes", afirmou Kastner, sem entrar em detalhes.