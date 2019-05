BMW Três modelos de patinetes elétricos começarão a ser vendidos na Europa ainda este ano

A BMW apresentou nesta sexta-feira, 24, três novos modelos de patinetes elétricos que pretende lançar no mercado ainda este ano. Entre as novidades há versão criada exclusivamente para ser um meio de transporte na cidade e outro construído especialmente para crianças. Não há previsão para a chegada dos modelos ao Brasil.

Os três modelos foram criados em parceria com a Micro, responsável pela tecnologia e design dos patinetes. O primeiro deles, chamado de BMW E-Scooter, é um modelo que tem autonomia para rodar 12 quilômetros e velocidade máxima de 20km/h. O aparelho pesa nove quilos, é dobrável e demora apenas duas horas para carregar. Este modelo chegará ao mercado europeu em setembro por 799 euros (aproximadamente R$ 3,6 mil)

Já o modelo City Scooter possui a haste do guidão ajustável, mecanismo dobrável e trava tripla de segurança. Nesse modelo, as rodas são maiores, uma forma de garantir um conforto maior no deslocamento, segundo a fabricante. O City Scooter será vendido por 200 euros (cerca de R$ 900)

Por fim, o modelo BMW Kids é indicado para crianças a partir de três anos. De acordo com a companhia, o patinete foi construído para as crianças treinarem o equilíbrio. Entre as novidades há um compartimento no assento, criado para servir de porta-objeto. Na versão para crianças de até os doze anos, o Kids Scooter traz assento destacável e haste do guidão regulável. O modelo será vendido a 120 euros (aproximadamente R$ 540)