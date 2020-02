Mauro Pimentel/ AFP Bolsonaro comentou a possibilidade em sua conta oficial no Twitter.

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira, 21, que pretende ir aos Estados Unidos em março e tentar atrair para o Brasil uma fábrica da montadora de carros elétricos de luxo Tesla.

“Em março estarei nos Estados Unidos. Em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil”, escreveu o presidente no Twitter.

Na quinta-feira, 20, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que já foi cotado pelo governo de seu pai, Jair Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil em Washington, havia publicado também no Twitter que havia interesse do Brasil em trazer uma unidade da Tesla para o País. Ele disse ter participado de videoconferência com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro-conselheiro da embaixada dos EUA no Brasil, William Popp, para discutir o assunto.

“O Ministro Marcos Pontes....estava em videoconferência conosco e Sr. Popp da Embaixada dos EUA no Ministério de Ciência e Tecnologia tratando de atrair para o Brasil fábrica da americana Tesla, empresa de tecnologia renovável que produz baterias e carros elétricos”, escreveu na rede social.

Procurados, representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia e da Tesla não se manifestaram sobre o assunto.

A empresa americana se notabilizou pela produção de carros elétricos com grande autonomia de bateria, mas também atua no mercado de energia solar. O carro mais em conta produzido pela companhia, o “modelo 3”, custa US$ 39.990 nos Estados Unidos, o equivalente a cerca de R$ 175 mil. / COM REUTERS