O presidente da Apple, Tim Cook, o presidente da Microsoft, Satya Nadella, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro foram flagrados juntos em um jantar promovido na terça-feira, 22, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

A foto foi publicada no Twitter por Felix Salmon, repórter do site americano Axios, e levantou a curiosidade dos seguidores das duas marcas. Isso porque Bolsonaro é conhecido por divergir de bandeiras levantadas pelos dois executivos, como os direitos das mulheres e da comunidade LGBT.

Tim Cook and Satya Nadella having dinner in Davos with Jair Bolsonaro, the far-right president of Brazil pic.twitter.com/wQgn9b7SuO