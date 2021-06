Elon Musk A companhia de Elon Musk tem se concentrado nos últimos anos em construir um sistema de túneis que funcione sob toda a cidade de Las Vegas

A Boring Company, empresa de túneis e transporte de alta velocidade de Elon Musk, planeja fazer transporte de cargas, de acordo com uma reportagem da agência de notícias Bloomberg. Seria um novo mercado para a companhia, que esteve focada desde a sua fundação em 2016 em túneis para transporte de pessoas – a ideia inicial era resolver o problema de trânsito das cidades.

Segundo a Bloomberg, a Boring Company já tem buscado potenciais clientes para o transporte de mercadorias. O plano é que os túneis para cargas sejam mais largos do que os já construídos pela empresa para transporte de passageiros.

A companhia de Elon Musk tem se concentrado nos últimos anos em construir um sistema de túneis que funcione sob toda a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos – a Boring Company diz que, quando concluída, essa malha seria capaz de transportar cerca de 50 mil passageiros por hora.

A mudança de rota para o transporte de cargas pode ser uma reação da Boring Company a acontecimentos recentes. Em 2018, a empresa abandonou os planos de um túnel de Los Angeles após uma ação judicial sobre o impacto ambiental do projeto. Além disso, o túnel que foi construído em Las Vegas não parece tão promissor quanto o prometido: de acordo com o site TechCrunch, ele pode transportar no máximo 1,2 mil pessoas por hora, não as 4 mil que a companhia previa.

A Boring Company não comentou o assunto.