A Boston Dynamics, empresa americana de engenharia robótica, anunciou nesta terça-feira, 16, que já é possível comprar seu "robô cachorro", o Spot. Disponível no site da empresa, o Spot custa US$ 74,5 mil e pode ser ainda customizado, de acordo com o gosto do dono. A empresa deixa claro, no entanto, que o dispositivo à venda é uma versão de testes, disponíveis para desenvolvedores que queiram testar aplicações para o robô – não sendo recomendada a compra para quem busca um novo animal de estimação.

Segundo a Boston Dynamics, no kit do robô estão inclusos, além do cãozinho, duas baterias, carregador, um tablet de controle e capas protetoras, itens que, separados do kit podem chegar a alguns milhares de reais — uma bateria avulsa, por exemplo, custa US$ 4,6 mil no site.

A venda, no entanto, é restrita aos Estados Unidos e o tempo de espera para receber o robô é de seis a oito semanas. A empresa, porém, já anunciou que pretende vender o produto globalmente ainda neste ano. O Spot também só será vendido para fins comerciais e industriais, informou a Boston Dynamics.

"Planejamos fabricar cerca de mil Spots no próximo ano, mas podemos aumentar isso com base na demanda", disse o porta-voz do Boston Dynamics ao site americano VentureBeat. "Estamos explorando oportunidades para permitir vendas no exterior este ano".

Segundo a empresa, a intenção era fabricar ao menos 1 mil robôs até o meio de 2020, mas a pandemia de coronavírus atrasou o cronograma de produção do Spot.