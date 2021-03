Kacper Pempel/Reuters A ferramenta seria uma forma de deletar rapidamente tuítes que tenham algum erro de digitação ou mesmo alguma informação que o usuário queira corrigir

A cada dia aumentam os rumores sobre o lançamento do botão de desfazer o envio de tuítes — o recurso ofereceria a opção de cancelar publicações segundos depois de terem sido enviadas. Desta vez, porém, a notícia não é tão boa para quem estava esperando pelo recurso: segundo o site americano The Verge, a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong descobriu que a função pode ser restrita apenas a membros de um suposto serviço de assinatura do Twitter.

A opção de desfazer envio de tuítes já havia aparecido em uma pesquisa do Twitter que perguntava aos usuários da plataforma por quais recursos eles estariam dispostos a pagar. Agora, Jane se deparou com uma página inicial de configurações para assinantes que já apresenta a funcionalidade.

A ferramenta seria uma forma de deletar rapidamente tuítes que tenham algum erro de digitação ou mesmo alguma informação que o usuário queira corrigir. Os rumores do recurso surgiram no ano passado, em meio a algumas pesquisas realizadas pelo Twitter e pedido de usuários de ferramentas que ajudassem a corrigir de forma rápida algum erro nas publicações.

Recursos pagos parecem ser uma aposta do Twitter para o futuro da rede social. No mês passado, a empresa anunciou um novo recurso chamado de Super Follow, que vai permitir que seguidores paguem para ter acesso a conteúdos exclusivos de determinada conta. Ainda não há previsão de lançamento para a função.