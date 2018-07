Snap Aplicativo Snapchat está testando novo recurso que cria um único vídeo de um evento com base nos registros de vários usuários.

A divisão de capital de risco da Alphabet, a CapitalG, antes conhecida como Google Capital, divulgou investimento no Snapchat ao acrescentar o logotipo da rede social a seu portfólio de investimentos em seu site.

A CapitalG não fez um anúncio formal e não ficou claro quando o investimento foi feito. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar.

A Snap Inc, que opera o popular aplicativo de mensagens Snapchat, contratou recentemente os bancos Morgan Stanley e a Goldman Sachs para coordenarem sua abertura de capital (IPO). A previsão é de que o Snapchat pode chegar ao mercado valendo cerca de US$ 25 bilhões – oito vezes mais do que o Facebook ofereceu para comprar o aplicativo, no final de 2013.

O Snapchat, que permite aos usuários enviar fotos de smartphones que desaparecem automaticamente após alguns segundos, tem se mostrado popular entre adolescentes. No Brasil, o aplicativo tem crescido em popularidade nos últimos meses, e recentemente começou a vender anúncios publicitários localmente.