O Twitter divulgou um novo relatório de transparência da empresa onde são indicados os países que mais pediram dados de usuários ou exclusão de contas no primeiro semestre de 2015. O Brasil está entre entre os 10 maiores solicitantes de informações, segundo a pesquisa da empresa.

Apesar de ter caído da oitava para a nona posição do ranking, o Brasil fez 52 pedidos: dois a mais do que foi registrado no segundo semestre de 2014. As solicitações atendidas dobraram, passando de 7 para 15. Contas investigadas, por outro lado, baixaram de 158 para 102.

O ranking de países que mais pedem informações de usuários é liderado pelos EUA, com 2.436 pedidos. Depois vem o Japão ( com 425), Turquia (412), Reino Unido (299), França (139), Índia (113), Espanha (110) e Arábia Saudita (93).

O Twitter também anunciou novas medidas no relatório: violações da política de marcas registradas e segurança de e-mails.

O primeiro se refere aos usuários que tentam se passar por empresas sem autorização prévia, gerando um total de 12,911 de pedidos. Desses, 903 foram atendidos.