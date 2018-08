Uber Uber quer tornar frota de carros voadores realidade até 2023.

O Uber anunciou nesta quinta-feira, 30, que o Brasil está entre os cinco países finalistas para receber os testes, pelos próximos cinco anos, do serviço de carros voadores que a empresa está desenvolvendo, o Uber Air. A meta da empresa é escolher uma terceira cidade para desenvolver um serviço de aeronaves que se assemelha com o que já possui hoje em solo – Los Angeles e Dallas, nos EUA, já tinham sido escolhidas pela empresa como parte do projeto.

"Estes cinco países poderão ter o modelo de transporte completamente transformado com o uso dos veículos elétricos baseado em decolagem e aterrissagem vertical (VTOL)", disse Eric Allison, em nota, o chefe do programa de aviação da Uber. "Vemos um enorme potencial na utilização de drones, criando um futuro de transporte realmente multimodal".

Segundo o Uber, em nota enviada à imprensa, o Brasil está entre os finalistas por conta de grandes mercados consumidores – como Rio de Janeiro e São Paulo –, além de ser a sede da Embraer, que é parceira da americana no desenvolvimento do Uber Air. "Além disso, essas cidades são lugares com grandes frotas de helicópteros, sinalizando uma demanda clara para o serviço aéreo compartilhado", declarou a empresa.

Além do País, Japão, Índia, Austrália e França estão entre os países finalistas – em comum, eles têm grandes cidades, muitas vezes com muito congestionamento, e parcerias tecnológicas com a empresa. Segundo o Uber, os critérios para a escolha da terceira cidade estão em tamanho de mercado, compromisso das autoridades locais e condições de operação. Além disso, a empresa divulgou também que está trabalhando no desenvolvimento de entregas de comida com drones para seu serviço Uber Eats.