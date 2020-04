Pexels Brasil ocupa posição alta em ranking global de ataque por malware financeiro

Um levantamento da Kaspersky, empresa de cibersegurança, revelou que o Brasil foi o 4º país mais atacado por malware financeiro, representando cerca de 3% do total mundial. Os números, liberados nesta quinta-feira, 16, ainda apontam o aumento em 25% desses ataques em relação à 2018.

A Kaspersky identificou que mais de 779 mil usuários foram atacados pelos chamados Trojans bancários, hackers que instalam malwares, ou seja, softwares maliciosos, capazes de roubar dados bancários, senhas e códigos. Nesses ataques, 35,1% foram voltados ao setor corporativo.

Outro golpe que colaborou com os números foi o phishing, os links falsos enviados em emails, por exemplo, que tem como objetivo roubar dados pessoais dos usuários. No ano passado, esse tipo de golpe aumentou de 44,7% para 51,4%.

No ranking, a Rússia lidera como país mais atacados pelos cibercriminosos, com 30% do total de casos do mundo. A Alemanha aparece em segundo, com cerca de 7% dos ataques, seguido por China com pouco mais de 3% e, então, Brasil, também com cerca de 3% do total.