Tinder será notificado pela Secretaria Nacional do Consumidor por violação de privacidade

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificará os app OkCupid, Grindr e Tinder por suposta violação de privacidade de seus usuários. A ação ocorre após o New York Times revelar que apps de encontro e namoro estavam comprtilhando informações pessoais de seus usuários com anunciantes.

Segundo a secretaria, a notificação deve ocorrer ainda nesta quarta, 15, e as empresas terão então 10 dias úteis para apresentarem explicações sobre as práticas. Caso sejam consideradas culpadas, as empresas podem pagar uma de até R$ 9,7 milhões.

O estudo que mostra o compartilhamento de dados foi feito pelo Conselho de Consumidores da Noruega (CCN). Ele revelou que Grindr transmitiu códigos e nomes usados para mais de uma dezena de empresas, mostrando a orientação sexual dos usuários. O app enviou também a localização de um usuário para várias empresas.

Já o Tinder enviou informações sobre gênero e sexualidade de um usuário e do parceiro que ele estava procurando para duas empresas de marketing. Segundo a reportagem, mesmo sem seus nomes reais, as contas podem ser identificadas e localizadas com cruzamento de dados.

Em declaração, o Match Group, dono do OkCupid e do Tinder, disse que trabalha com empresas de fora para acompanhar os serviços prestados e garantir o compartilhamento apenas de dados específicos considerados necessários pelos usuários. O Grindr disse que não recebeu cópia do relatório e não pode, portanto, comentar seu conteúdo. A plataforma disse levar em grande conta a privacidade dos usuários. Nenhuma das duas se manifestou ainda em relação à nofiticação da Senacon.