Daniel Teixeira/Estadão Deputado Alessandro Lucciola Molon será o representante do Brasil no comitê internacional

O Brasil participará do comitê global de parlamentares que vai sabatinar o Facebook no Reino Unido na próxima terça-feira, 27. O comitê quer ouvir a empresa a respeito de desinformação e notícias falsas presentes na rede social.

O país será representado pelo deputado Alessandro Molon, do PSB, que foi convidado por Damian Collins, presidente do Comitê de Assuntos Digitais, Cultura, Mídia e Esportes do governo britânico (DCMS, na sigla em inglês).

A ideia inicial dos parlamentares, liderado pelo DCMS, era sabatinar o próprio Mark Zuckerberg, fundador da companhia. Ele, porém, declinou o convite em diversas ocasiões, até confirmar nesta sexta-feira, 23, que quem vai em seu lugar é Richard Allan, vice-presidente de soluções políticas do Facebook em Londres.

Molon já havia assinado o documento da DCMS que confirma a entrada do Brasil no comitê. Junto do Brasil, outros seis países (Argentina, Canadá, Irlanda, Letônia, Singapura e Reino Unido) participaram da sessão. No total, 22 parlamentares estarão presentes. O encontro será às 14:30 (horário de Brasília).

Ainda não esta claro quais assuntos Molon deverá abordar, nem se terá direito a perguntas durante a sessão.